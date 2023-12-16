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ضمن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تدخل غزة عبر معبر رفح

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تدخل غزة عبر معبر رفح
المواطن - واس

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عبرت أمس الأول 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
يذكر أن مجموع الشاحنات الإغاثية السعودية التي عبرت منفذ رفح الحدودي حتى الآن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.
يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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