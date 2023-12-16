16 وظيفة شاغرة في شركة تحكم

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس حاسوب.
– محلل أول تطوير الأعمال (عدد وظيفتين).
– محلل الخزينة.
– أخصائي أول العمليات والمعايير.
– مدير المنتجات.
– مهندس أول تخطيط الموارد.
– مدير مشروع.
– أخصائي أول ضمان الخدمة.
– أخصائي أول تطوير الأنظمة.
– محلل تحسين الأداء.
– فني صيانة أنظمة أجهزة .
– محاسب.
– كبير مسؤولي الشراكات الحكومية.
– أخصائي العمليات والمعايير.
– عالم بيانات أول.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)