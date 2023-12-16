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16 وظيفة شاغرة في شركة تحكم

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
16 وظيفة شاغرة في شركة تحكم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم

وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول العمليات والمعايير.

– مدير المنتجات.

– مهندس أول تخطيط الموارد.

– مدير مشروع.

– أخصائي أول ضمان الخدمة.

– أخصائي أول تطوير الأنظمة.

– محلل تحسين الأداء.

– فني صيانة أنظمة أجهزة .

– محاسب.

– كبير مسؤولي الشراكات الحكومية.

– أخصائي العمليات والمعايير.

– عالم بيانات أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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