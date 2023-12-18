18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 18 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (دبلوم فأعلى) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المشاريع.
2- مسؤول أول التخطيط وتجربة المستخدم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقني.
3- مُحلل جرد الأصول الثابتة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP) مطلوبة.
– خبرة من 4 إلى 6 سنوات في إدارة المشاريع، ويفضل أن تكون في بيئة تقنية.
5- مُحلل أول تطوير الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.
6- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في المحاسبة.
7- مسؤول أول الشراكات الحكومية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.
8- محلل الخزانة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
9- مهندس أول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
10- فني تقنيات التحويل الرقمي والأجهزة الطرفية:
– درجة الدبلوم التقني مطلوبة.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
11- مهندس حوسبة:
– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
12- أخصائي أول التطوير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال التطوير.
13- أخصائي أول علم البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التقنية، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال البيانات الضخمة والتحليلات.
14- أخصائي أول العمليات والمعايير:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والمعايير.
– شهادة الحزام الأخضر في ستة سيجما.
15- محلل تحسين الأداء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
16- أخصائي العمليات والمعايير:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والحوكمة الشركاتية.
17- مدير المنتج:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 2 إلى 4 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية، وسنتين خبرة في دور إشرافي.
18- أخصائي أول ضمان الخدمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية.
– الهندسة.
– تقنية المعلومات.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– أو ما يعادلها.
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