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إدارية وتقنية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى

18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ صباحاً
18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 18 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (دبلوم فأعلى) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المشاريع.

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2- مسؤول أول التخطيط وتجربة المستخدم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقني.

3- مُحلل جرد الأصول الثابتة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP) مطلوبة.
– خبرة من 4 إلى 6 سنوات في إدارة المشاريع، ويفضل أن تكون في بيئة تقنية.

5- مُحلل أول تطوير الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.

6- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في المحاسبة.

7- مسؤول أول الشراكات الحكومية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.

8- محلل الخزانة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

9- مهندس أول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

10- فني تقنيات التحويل الرقمي والأجهزة الطرفية:
– درجة الدبلوم التقني مطلوبة.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

11- مهندس حوسبة:
– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

12- أخصائي أول التطوير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال التطوير.

13- أخصائي أول علم البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التقنية، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال البيانات الضخمة والتحليلات.

14- أخصائي أول العمليات والمعايير:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والمعايير.
– شهادة الحزام الأخضر في ستة سيجما.

15- محلل تحسين الأداء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

16- أخصائي العمليات والمعايير:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والحوكمة الشركاتية.

17- مدير المنتج:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة من 2 إلى 4 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية، وسنتين خبرة في دور إشرافي.

18- أخصائي أول ضمان الخدمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة.
– تقنية المعلومات.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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