18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 18 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (دبلوم فأعلى) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المشاريع.

2- مسؤول أول التخطيط وتجربة المستخدم:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تقني.

3- مُحلل جرد الأصول الثابتة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مدير المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

– شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP) مطلوبة.

– خبرة من 4 إلى 6 سنوات في إدارة المشاريع، ويفضل أن تكون في بيئة تقنية.

5- مُحلل أول تطوير الأعمال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.

6- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في المحاسبة.

7- مسؤول أول الشراكات الحكومية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذي صلة.

8- محلل الخزانة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

9- مهندس أول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

10- فني تقنيات التحويل الرقمي والأجهزة الطرفية:

– درجة الدبلوم التقني مطلوبة.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

11- مهندس حوسبة:

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

12- أخصائي أول التطوير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال التطوير.

13- أخصائي أول علم البيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التقنية، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال البيانات الضخمة والتحليلات.

14- أخصائي أول العمليات والمعايير:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والمعايير.

– شهادة الحزام الأخضر في ستة سيجما.

15- محلل تحسين الأداء:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

16- أخصائي العمليات والمعايير:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 6 سنوات في دور ذي صلة بإدارة العمليات والحوكمة الشركاتية.

17- مدير المنتج:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة من 2 إلى 4 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية، وسنتين خبرة في دور إشرافي.

18- أخصائي أول ضمان الخدمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة من 6 إلى 8 سنوات في دور ذي صلة بالتقنية.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة.

– تقنية المعلومات.

– المحاسبة.

– المالية.

– إدارة الأعمال.

– علوم الحاسب.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا