19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد أول/ مشاركة العملاء (عدد 16 وظيفة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف علاقة المزودين (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التأمين، المخاطر، المختبرات، الصيدلة).
وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)