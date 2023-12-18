200 ألف شجرة جديدة و37 غزالاً باستقبال المتنزهين في متنزه حريملاء الوطني

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 200 ألف شجرة في متنزه حريملاء الوطني، الذي تبلغ مساحته 14.7 كيلومتر مربع، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في كافة مناطق المملكة للحد من آثار التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وشهدت عمليات التشجير في المتنزه، التي استمرت على مدى الأعوام الماضية، مشاركة مجتمعية واسعة ومبادرات تطوعية من كل فئات المجتمع، من وزراء وسفراء ومسؤولين وطلاب وطالبات وأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من حملات النظافة ونثر البذور.

إطلاق عدد من الغزلان

كما شهد المتنزه إطلاق 10 غزلان، قبل 3 أعوام بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتتكاثر في بيئتها الطبيعية حيث وصل عددها حاليًا إلى 37 غزالًا.

ويتميز متنزه حريملاء الوطني بكثافة الغطاء النباتي، وطبيعته المتنوعة ما بين أودية صخرية رملية تكسوها غابات من الأشجار، وإطلالته على جبال طويق من الجهة الغربية، كما أنه يزخر بالعديد من المتحجرات البحرية.

ويُعد المتنزه الجهة المفضلة للكثير من المتنزهين لقضاء أفضل الأوقات، إذ يتجاوز عدد زواره 20 ألفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات المواسم، نظرًا لسهوله الوصول إليه من قبل سكان العاصمة الرياض والمدن القريبة، واكتمال المرافق به.

يشار إلى أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.