2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن يكون عام 2024 أشد حرارة من عام 2023 الذي كان أشد حرارة على الإطلاق.

درجات الحرارة 2023

وقال المسند : بمناسبة الساعات الأخيرة لعام 2023 أرفق لكم هذا الرسم البياني، والذي يمثل متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية منذ عام 1940 حتى الآن، حيث توحي نتائج الرصد أن عام 2023 الأشد حرًا منذ بدء السجلات المناخية.

توقعات 2024

وتابع المسند: من جهة أخرى متوقع ـ والله أعلم ـ أن يكون العام الجديد 2024 أشد حرًا من عام 23؛ وذلك بسبب موافقة عام 2024 لنشاط ظاهرة النينو فوق المحيط الهادئ”.

الأحوال الجوية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.