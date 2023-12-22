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22 وظيفة شاغرة لدى طيران الرياض

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
22 وظيفة شاغرة لدى طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مراقبة الوثائق/ الصيانة.

– مدير الخدمات الفنية للأسطول/ التصميمات الداخلية للمقصورة.

– مدير الخدمات الفنية للأسطول/ إلكترونيات الطيران.

– مدير الخدمات الفنية للأسطول/ محطة توليد الكهرباء.

– مدير السجلات الفنية.

– مدير تخطيط الإنتاج.

– مدير إدارة العيوب ومراقبة سلامة الطائرات.

– مدير مناوب/ مركز مراقبة الصيانة.

– مدير تخطيط الصيانة.

– رئيس فريق برنامج صيانة الطائرات.

– رئيس فريق المكتبة الفنية.

– رئيس فريق مراقبة إعداد التكوين.

– مهندس أنظمة إلكترونيات الطيران.

– مهندس هياكل طائرات.

– مهندس مركز مراقبة الصيانة/ هياكل الطائرات.

– مهندس مركز مراقبة الصيانة/ إلكترونيات الطيران.

– مخطط الإنتاج.

– مخطط الصيانة.

– أخصائي الخدمات الفنية/ الاتصالات.

– مخطط استراتيجي/ جدولة الصيانة.

– مشرف أنشطة السجلات الفنية.

– أخصائي مركز الكفاءات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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