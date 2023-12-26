26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى

يعتمد المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، في كأس آسيا 2023، على قائمة تضم لاعبين؛ يخوض معظمهم البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة منتخب السعودية الأولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

لاعبين يشاركون للمرة الأولى بالبطولة

واستبعد مانشيني العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم؛ سلمان الفرج وياسر الشهراني، وضم 4 لاعبين فقط سبق لهم خوض منافسات بطولة كأس آسيا.

وسبق أن شارك سالم الدوسري وفهد المولد في 6 مباريات بكأس آسيا، وخاض علي البليهي 4 مواجهات في النسخة الماضية من البطولة، فيما لعب عبدالرحمن غريب 4 لقاءات في نسخة عام 2019.

ويتواجد في قائمة منتخب السعودية 26 لاعبًا، يحلمون بالمشاركة في كأس آسيا للمرة الأولى، وهم؛ نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي لاجامي وحسان التمبكتي.

كما تضم القائمة سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، خالد الغنام، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف وصالح الشهري.