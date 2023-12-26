Icon

ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر Icon 26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى Icon تعليق تداول سهم أميانتيت Icon رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19 Icon 2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية Icon عروض سعودية أمام محمد النني Icon الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج Icon بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد Icon الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتمد المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، في كأس آسيا 2023، على قائمة تضم لاعبين؛ يخوض معظمهم البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة منتخب السعودية الأولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

قد يهمّك أيضاً
بناء واسع للسحب الغزيرة والبردية جنوب وشرق وشمال شرق مكة

بناء واسع للسحب الغزيرة والبردية جنوب وشرق وشمال شرق مكة

وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

لاعبين يشاركون للمرة الأولى بالبطولة

واستبعد مانشيني العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم؛ سلمان الفرج وياسر الشهراني، وضم 4 لاعبين فقط سبق لهم خوض منافسات بطولة كأس آسيا.

وسبق أن شارك سالم الدوسري وفهد المولد في 6 مباريات بكأس آسيا، وخاض علي البليهي 4 مواجهات في النسخة الماضية من البطولة، فيما لعب عبدالرحمن غريب 4 لقاءات في نسخة عام 2019.

سالم الدوسري - منتخب السعودية
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

ويتواجد في قائمة منتخب السعودية 26 لاعبًا، يحلمون بالمشاركة في كأس آسيا للمرة الأولى، وهم؛ نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي لاجامي وحسان التمبكتي.

كما تضم القائمة سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، خالد الغنام، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف وصالح الشهري.

قائمة المنتخب السعودي
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
محمد بن سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

محمد بن سلمان
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
الرياضة

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة
بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات
السعودية اليوم

بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
السعودية اليوم

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

السعودية اليوم
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها
أخبار السيارات

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أخبار السيارات

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه