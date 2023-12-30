260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يخاطب العالم بـ7 لغات الفائزون بأشواط كأس العلا للصقور: أجواء العلا ساعدت الصقور على التألق أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (260) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف كاتبين
– وظائف سكرتارية
– وظائف مساعدين
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف أخرى
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً باسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا