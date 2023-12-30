260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (260) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف كاتبين

– وظائف سكرتارية

– وظائف مساعدين

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً باسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا