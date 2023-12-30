Icon

260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي Icon علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه Icon محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون Icon جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال Icon جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يخاطب العالم بـ7 لغات Icon الفائزون بأشواط كأس العلا للصقور: أجواء العلا ساعدت الصقور على التألق Icon أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة Icon دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر Icon خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون Icon القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (260) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

قد يهمّك أيضاً
النصر يستغل معاناة الاتحاد ويسجل ثنائية في الشوط الأول

النصر يستغل معاناة الاتحاد ويسجل ثنائية في الشوط الأول

مشاهد من جبل اللوز بعد بردية كثيفة غطت القمم بالثلوج

مشاهد من جبل اللوز بعد بردية كثيفة غطت القمم بالثلوج

– وظائف مالية

– وظائف كاتبين

– وظائف سكرتارية

– وظائف مساعدين

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً باسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه