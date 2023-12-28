28 صقراً تتأهل للأشواط النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تأهل اليوم 28 صقراً إلى الأشواط النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بعد أن حلَّ كل منهم ضمن المراكز السبعة الأولى، في أربعة أشواط تأهيلية لمسابقة الملواح (400 متر) للسعوديين، جرت منافساتها بين ما يزيد على 170 صقراً.

صدارة الشوط الأول

وتمكن الصقّار خالد بن سلطان العامر من صدارة الشوط الأول في فئة جیر بیور قرناس مُلاك مفتوح بصقره (رعاب)، تلاه عبدالله بن حسن الفضلي (المنتخب)، وسعد بن إبراهيم البوعينين (B9).

واستطاع الصقّار فضل بن عيسى الخاطر اقتناص المركز الأول في الشوط الثاني فئة جیر بیور فرخ مُلاك بالصقر (غيث)، وجاء في المركز الثاني راشد بن زومان الهاجري بصقره (شامان)، وفهد بن محمد الدوسري ثالثاً بالصقر (مبارك).

وحسم الصقّار راشد بن فهد القريني الشوط الأول لفئة جیر بیور قرناس مُلاك، محققاً أفضل زمن في الأشواط الأربعة اليوم بـ17.435 ثانية من خلال صقره (حمدان)، تلاه سطام بن منصور المطيري بالصقر (ظلام)، وعبدالله بن خليف الخليف بصقره (نجد 2)، بينما فاز بالشوط الثاني في الفئة ذاتها، الصقّار ظافر بن سالم المري من خلال الصقر (المارد)، وجاء في المركز الثاني صالح بن محيسن المطيري بصقره (هجاد)، وحل ثالثاً بالصقر (رعد) مازن بن منصور المطيري.

المرتبة الأولى لفئة جير بيور

وحقق الصقّار محمد بن سعيد المطيري بصقره (الأصدغ) المرتبة الأولى في الشوط الخامس لفئة جير بيور فرخ مُلاك مفتوح، وفي المركز الثاني خالد بن سلطان العامر بالصقر (فتاك)، وعزام بن عادل الملوحي بصقره (كلاش).

جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أكبر تجمع للصقور في العالم، ويواصل فعالياته حتى 14 ديسمبر، حيث خصص نادي الصقور السعودي جوائز للفائزين بمسابقتيه الملواح والمزاين تتجاوز 33,6 مليون ريال، ويشهد مشاركة واسعة من الصقارين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، للظفر بجوائزه وتحقيق اللقب الأغلى (كأس الملك عبدالعزيز) في كل فئة، ولقب شوط (سيف الملك).