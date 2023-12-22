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قرابة 60 شاحنة على معبر رفح تنتظر الدخول

2800 طن مساعدات سعودية وصلت إلى غزة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
2800 طن مساعدات سعودية وصلت إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

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أكد سامر الجطيلي، متحدث مركز الملك سلمان، أن حوالي 2800 طن من المساعدات وصلت إلى غزة، في حين يوجد قرابة 60 شاحنة على معبر رفح تنتظر الدخول.

وأضاف خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أنه يوجد 250 حاوية في ميناء بورسعيد تنهي إجراءاتها، وسوف تنتقل إلى معبر رفح عبر مدينة العريش المصرية.

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سلال غذائية

ولفت الجطيلي أن المساعدات شملت سلالًا غذائية، كل سلة تحتوي على 70 كجم من المعلبات والمواد الأخرى الجافة مثل الطحين والسكري والشاي.

وكشف أن السلة تكفي أسرة مكونة من 6– 7 أشخاص لمدة شهر كامل، وتم توثيق نقلها وتوزيعها، كما تم أيضًا دخول مساعدات طبية من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويتم توزيعها على المستشفيات العاملة.

 

 

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