2800 طن مساعدات سعودية وصلت إلى غزة

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة أمطار على المدينة وينبع وأملج تجري الأودية والشعاب 90 دقيقة تفصل غوارديولا عن رقمين قياسيين المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة في مهرجان الرياض جدة تتوج بطلًا جديدًا لكأس العالم للأندية الليلة رئيس نابولي يحسم موقفه من المشاركة بالسوبر ليج نجوم النصر يحفزون الجماهير لجولة الصين النصر يسعى لتجنب انطلاقة الدور الأول إيجار: حصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية ببطاقتي سداد ومدى
أكد سامر الجطيلي، متحدث مركز الملك سلمان، أن حوالي 2800 طن من المساعدات وصلت إلى غزة، في حين يوجد قرابة 60 شاحنة على معبر رفح تنتظر الدخول.
وأضاف خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أنه يوجد 250 حاوية في ميناء بورسعيد تنهي إجراءاتها، وسوف تنتقل إلى معبر رفح عبر مدينة العريش المصرية.
ولفت الجطيلي أن المساعدات شملت سلالًا غذائية، كل سلة تحتوي على 70 كجم من المعلبات والمواد الأخرى الجافة مثل الطحين والسكري والشاي.
وكشف أن السلة تكفي أسرة مكونة من 6– 7 أشخاص لمدة شهر كامل، وتم توثيق نقلها وتوزيعها، كما تم أيضًا دخول مساعدات طبية من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويتم توزيعها على المستشفيات العاملة.
فيديو | د. سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان لـ #الإخبارية: حوالي 2800 طن من المساعدات وصلت إلى غزة، وقرابة 60 شاحنة على معبر رفح تنتظر الدخول#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين#برنامج_120 pic.twitter.com/n7uzMc30UD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2023