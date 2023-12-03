3 أرقام سلبية لـ تشيلسي في الدوري الإنجليزي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، نتائجه المخيبة للآمال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.

الخسارة ضد وولفرهامبتون

وحل تشيلسي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون بالأمس، على ملعب “مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر البلوز بهدفين مقابل هدف.

معاناة تشيلسي في البريميرليج

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن البلوز فشل في استغلال 36 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث أحرز 21 من أصل 57 فرصة، وذلك أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تعرض لـ19 هزيمة في البريميرليج، خلال عام 2023، أكثر من أي فريق آخر في البطولة.

وأضافت الشبكة، أن هذا العدد من الهزائم هو ثاني أسوأ سلسلة للبلوز خلال عام واحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد عام 1993، عندما تعرض الفريق الأول لكرة القدم لـ20 خسارة.