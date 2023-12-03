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العميد لم يعرف طعم الفوز منذ الانتصار على أوكلاند سيتي

3 أزمات على طاولة إدارة الاتحاد بعد خماسية النصر

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
3 أزمات على طاولة إدارة الاتحاد بعد خماسية النصر
المواطن - محمد سمعه

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تعيش إدارة نادي الاتحاد 3 أزمات بعد الخسارة الكبيرة من نادي النصر أمس الثلاثاء بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

الاتحاد يُعاني

الأزمة الأولى، هي عودة مطالبة جماهير العميد برحيل مجلس إدارة أنمار الحائلي بعدما عجز عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات مفيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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حيث ترى الجماهير أن إدارة الحائلي كانت مقصرة في قبول صفقات لن تفيد الفريق، وعدم التحرك لضم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

النصر والاتحاد

الأزمة الثانية، هي كثرة الإصابات في فريق الاتحاد مما أدى لغياب 10 لاعبًا عن صفوف العميد مما يُشكل فريقًا كاملًا، حيث سيتعين على إدارة العميد تعيين جهاز طبي ذو كفاءة كبيرة، وذلك من أجل علاج المصابين.

الأزمة الثالثة هي فقدان الفرصة في الفوز بأي بطولة في الموسم الحالي حيث ينافس العميد حاليًّا وفقط في بطولة كأس الملك.

يذكر أن العميد فاز في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات حيث فاز فقط على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر ثم خسر قبل تلك المباراة من ضمك في دوري روشن، ثم خسر من الأهلي المصري في مونديال الأندية بنتيجة 3- 1، ثم خسر من الرائد بنتيجة 3- 1 في دوري روشن، ثم خسر مساء الثلاثاء من النصر بنتيجة 5- 2 في دوري روشن.

الاتحاد والنصر

 

 

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