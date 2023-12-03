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3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن أسباب دفء الأجواء في الشتاء في الساحل الغربي للسعودية مقارنة بباقي المناطق.

دفء الشتاء

وقال المسند: عادة وفي فصل الشتاء يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالسعودية لعوامل منها:

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  • دفء البحر الأحمر.
  • تمدد منخفض السودان الحراري.
  • حجز جبال السروات للكتلة الشمالية الشرقية الباردة ومنعها من التوغل.

وتابع المسند: يساهم المسطحان البحريان الشرقي والغربي في تعديل وتلطيف درجة الحرارة شتاءً وصيفاً نسبياً، لئلا تكون الحرارة متطرفة وقارية كما في المناطق الوسطى والشمالية.

توقعات الأرصاد اليوم

بدوره توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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