3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد موظفو مطار في إسبانيا سرقوا ساعات وهواتف ومجوهرات بمليوني يورو أعراض سرطان الفم وعلاقته بالرائحة الكريهة الهويش يُدير مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الجوف الزراعية تعلن توزيع أرباح بقيمة 7.5 مليون ريال بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض حساب المواطن : عدم تطابق العنوان الوطني يؤثر على الأهلية والاستحقاق 3 عروض أمام أنشيلوتي ويونايتد الأبرز
كشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن أسباب دفء الأجواء في الشتاء في الساحل الغربي للسعودية مقارنة بباقي المناطق.
وقال المسند: عادة وفي فصل الشتاء يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالسعودية لعوامل منها:
وتابع المسند: يساهم المسطحان البحريان الشرقي والغربي في تعديل وتلطيف درجة الحرارة شتاءً وصيفاً نسبياً، لئلا تكون الحرارة متطرفة وقارية كما في المناطق الوسطى والشمالية.
بدوره توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.