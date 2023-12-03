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خلال فترة الانتقالات الشتوية

3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو باهتمام أكثر من نادٍ سعودي، لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

أندية مهتمة بضم فيرمينو

وأكد الإعلامي سامي القاضي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن أندية الاتفاق، الوحدة والشباب ترغب في التعاقد مع فيرمينو، مضيفًا: “حتى الآن لا عروض رسمية مجرد استفسارات فقط”.

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فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.

روبرتو فيرمينو
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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