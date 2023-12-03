3 أندية سعودية تسعى لضم فيرمينو

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو باهتمام أكثر من نادٍ سعودي، لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

أندية مهتمة بضم فيرمينو

وأكد الإعلامي سامي القاضي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن أندية الاتفاق، الوحدة والشباب ترغب في التعاقد مع فيرمينو، مضيفًا: “حتى الآن لا عروض رسمية مجرد استفسارات فقط”.

وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.

الأهلي يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.