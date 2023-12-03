Icon

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023 Icon 3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية Icon مانشستر سيتي يسعى لتحقيق إنجاز استثنائي Icon الأهلي المصري عينه على الميدالية الرابعة Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023 Icon انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال Icon المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح Icon نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج Icon لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر من حل لإنهاء أزمة خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بقيادة كارلو أنشيلوتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

غياب ميليتاو وألابا

وكان مدافع ريال مدريد، ديفيد ألابا قد أُصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن المرينغي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لينضم إلى إيدير ميليتاو الذي تعرض للإصابة ذاتها بداية الموسم.

قد يهمّك أيضاً
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

إيدير ميليتاو
ميليتاو – المصدر realmadrid

ريال مدريد يسعى لحل الأزمة

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “ريال مدريد يدرس حلًا قصير المدى لأزمة الدفاع من خلال استعادة الفرنسي رافائيل فاران على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد؛ لأنه لاعب ذو خبرة ويعرف النادي جيدًا”.

رافائيل فاران
فاران

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن هناك حلًا آخر يتمثل في تحويل فيرلاند ميندي، أو أوريلين تشواميني إلى قلوب دفاع في بعض المباريات، دون التعاقد مع مدافعين جدد في الشتاء.

وأوضحت “ديفنسا سنترال”، أن الحل طويل المدى الذي تدرسه إدارة المرينغي؛ يتمثل في التوقيع مع ليني يورو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، واستثمار الأموال فيه من أجل المستقبل.

تشواميني لاعب ريال مدريد
تشواميني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه