3 اختيارات أمام ريال مدريد لحل الأزمة الدفاعية

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر من حل لإنهاء أزمة خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بقيادة كارلو أنشيلوتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

غياب ميليتاو وألابا

وكان مدافع ريال مدريد، ديفيد ألابا قد أُصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن المرينغي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لينضم إلى إيدير ميليتاو الذي تعرض للإصابة ذاتها بداية الموسم.

ريال مدريد يسعى لحل الأزمة

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “ريال مدريد يدرس حلًا قصير المدى لأزمة الدفاع من خلال استعادة الفرنسي رافائيل فاران على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد؛ لأنه لاعب ذو خبرة ويعرف النادي جيدًا”.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن هناك حلًا آخر يتمثل في تحويل فيرلاند ميندي، أو أوريلين تشواميني إلى قلوب دفاع في بعض المباريات، دون التعاقد مع مدافعين جدد في الشتاء.

وأوضحت “ديفنسا سنترال”، أن الحل طويل المدى الذي تدرسه إدارة المرينغي؛ يتمثل في التوقيع مع ليني يورو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، واستثمار الأموال فيه من أجل المستقبل.