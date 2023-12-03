3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ دفعة شهر ديسمبر حتى الآن، وفي حال كان المستفيد مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 10 ديسمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

السجل التجاري

ولفت البرنامج، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إلى أنه في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

تغيير البيانات

في سياق متصل، قال حساب المواطن: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه إلى حسابه عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا يوجد وظيفة” ثم الانتقال إلى (الإفصاح عن الدخل) “الإجراءات” وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.