3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر

كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع بديل للاعب الإيفواري سيكو فوفانا وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بدائل سيكو فوفانا

وقال الإعلامي الرياضي عيسى المسمار عبر حسابه في منصة ” إكس” إن النصر يفكر في ضم إما البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو المغربي سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد أو البرتغالي جواو بالينيا لاعب فريق فولهام الإنجليزي ليكون بديلًا للاعب الإيفواري فوفانا.

وفي وقت سابق، قال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.