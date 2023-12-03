Icon

تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف Icon أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية Icon الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز Icon 3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر Icon إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل Icon مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024 Icon فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي Icon خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لم يقدم المستوى المنتظر منه في لقاء الهلال

3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع بديل للاعب الإيفواري سيكو فوفانا وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بدائل سيكو فوفانا

وقال الإعلامي الرياضي عيسى المسمار عبر حسابه في منصة ” إكس” إن النصر يفكر في ضم إما البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو المغربي سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد أو البرتغالي جواو بالينيا لاعب فريق فولهام الإنجليزي ليكون بديلًا للاعب الإيفواري فوفانا.

قد يهمّك أيضاً
لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

فراس البريكان يتفوق على الدوسري

فراس البريكان يتفوق على الدوسري

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون- كاسيميرو - 1 - مانشستر يونايتد
كاسيميرو

وفي وقت سابق، قال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية “ماركا” الإسبانية عبر برنامج “دورينا غير” على قناة “السعودية”: “النصر يُفاوض كاسيميرو، وكريستيانو رونالدو همزة الوصل بين الطرفين”.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا ومنتخب المغرب - برشلونة

كما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي سيتنافس مع الاتفاق لضم كاسيميرو في صيف العام المقبل حيث سيدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وكان كاسيميرو انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

جواو بالينيا
جواو بالينيا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه