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3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.

حالات وقف صرف المعاش

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس: إن هناك حالات لوقف صرف المعاش، وهي على النحو التالي:

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– إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.
– أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها.
– أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة، المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

تفعيل البطاقة الرقمية

تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

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