3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس: إن هناك حالات لوقف صرف المعاش، وهي على النحو التالي:
– إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.
– أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها.
– أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة، المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي: