3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

قالت هيئة تقويم التعليم، مساء اليوم الأحد: إنه يمكن تسديد الرخصة المهنية من خلال 3 طرق.

وأوضحت تقويم التعليم، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على منصة إكس، أنه يمكن تسديد الرخصة المهنية بإحدى الطرق التالية:

1- مدى

2- Visa

3- Master Card

وشددت على أنه يلزم إدخال البيانات كاملة: رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمز CVV، والتأكد من تفعيل خاصية (الدفع عبر الإنترنت) من خلال تطبيق البنك الخاص بك.

مدة سريان الرخصة المهنية

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة المهنية من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

أهمية اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

1ـ استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.

2ـ الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.

3ـ تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.

4ـ القيم والمسؤوليات المهنية.