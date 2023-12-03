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في حالة رحيله عن ريال مدريد

3 عروض أمام أنشيلوتي ويونايتد الأبرز

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
3 عروض أمام أنشيلوتي ويونايتد الأبرز
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الفترة المقبلة.

الريال يُجهز البديل

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يتفاوض مع المرينغي بشأن التجديد حتى الآن، وأكدت تقارير سابقة اتفاقه على تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

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وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال”: “ريال مدريد مستعد لكل سيناريوهات المدربين في الموسم المقبل، وفي حالة عدم استمرار أنشيلوتي، فإنه يملك خيارات أخرى مثل تشابي ألونسو وزين الدين زيدان”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

عروض أمام أنشيلوتي

وأضافت: “المدرب الإيطالي لن يواجه مشكلة في نقص العروض، إذا قرر نادي ريال مدريد الاستغناء عنه، لا سيما أنه حتى الآن يتمتع بـ 3 عروض من فرق ومنتخبات”.

وتابعت: “حصل أنشيلوتي على اتصالات من مانشستر يونايتد الذي يستعد لإقالة الهولندي إريك تين هاج من منصبه، بسبب تراجع النتائج، ولكن خيار النادي الإنجليزي لم يجذب المدرب الإيطالي”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

واستكملت الشبكة الإسبانية: “جاء العرض الثاني لمدرب المرينغي من منتخب كندا، لا سيما وأن زوجته تنتمي إلى هناك، لكن المدرب الإيطالي غير متحمس للأمر، لأنهم لا ينافسون على الألقاب”.

وجاء في ختام التقرير: “العرض الأكثر إثارة للمدرب يظل تدريب منتخب البرازيل، حيث أن الطرفين عقدا اتفاقا مبدئيا، لكن دون تحديد وقت تنفيذه، لأن المدرب الإيطالي، يمنح الأولوية للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل”.

مدرب ريال مدريد أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

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