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المقرر إقامتها الخميس المقبل

3 فرق سعودية بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال آسيا

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
3 فرق سعودية بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن موعد سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2023/  2024، وأعلن التفاصيل الخاصة بالآلية.

الأندية المتأهلة

وتأهل في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا، في الصدارة كل من؛ الهلال، النصر والاتحاد، العين الإماراتي وناساف الأوزباكستاني، وصعد كأفضل أندية بالمركز الثاني، كل من؛ الفيحاء، نافباخور الأوزبكي وسباهان الإيراني.

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وصعد عن منطقة الغرب، في الصدارة كل من؛ بانكوك يونايتد التايلاندي، بوهانج ستيلرز الكوري، والثلاثي الياباني يوكوهاما مارينوس، فينتفوريت كوفو وكاوازاكي فرونتال، وكأفضل ثواني؛ شاندونج تايشان، جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي.

دوري أبطال آسيا

قرعة دوري أبطال آسيا

وتلعب أندية الغرب مواجهات ذهاب دور الـ16 في 12و13 فبراير، والإياب في 19 و20 من الشهر ذاته، بينما تُقام مواجهات أندية الشرق بعد يوم واحد من الغرب، حيث تلعب في 13 و14 فبراير، والإياب 20 و21.

وسيتم توزيع أندية كل منطقة على وعائين في قرعة دوري أبطال آسيا التي ستُقام يوم الخميس المقبل، في كوالالمبور؛ الوعاء الأول للفائزين بالمجموعات، والوعاء الثاني لأفضل أندية حصلت على المركز الثاني.

قرعة دوري أبطال آسيا
الأندية المتأهلة – المصدر afc

وأضاف الآسيوي في بيانه: “قبل السحب لكل منطقة، سيتم سحب نادٍ واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل الحصول على نفس عدد الأندية في كل وعاء. ويبدأ سحب القرعة بمنطقة الغرب، تليه منطقة الشرق، بدءًا من الوعاء الثاني ويليه الوعاء الأول”.

وجاء في ختام البيان بشأن قرعة دوري أبطال آسيا: “سوف يتم سحب كل نادٍ في الوعاء الثاني لمواجهة فريق من الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية المجموعة على كلا المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من نفس المجموعة لن يتم وضعها في مواجهة بعضها”.

قرعة دوري أبطال آسيا
الأندية المتأهلة – المصدر afc

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