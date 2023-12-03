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خلال فترة الانتقالات الشتوية

3 فرق سعودية تستهدف ضم محمد الشناوي

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
3 فرق سعودية تستهدف ضم محمد الشناوي
المواطن - فريق التحرير

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يحظى حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد الشناوي باهتمام أكثر من ناد سعودي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عروض أمام محمد الشناوي

وكشف موقع “ترانسيفر ماركت” العالمي، في بروفايل محمد الشناوي، عن الأندية المهتمة بالتعاقد معه في يناير المقبل، وهي؛ النصر، الاتحاد وضمك.

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ويُعاني الاتحاد في مركز حراسة المرمى، بعد تراجع مستوى البرازيلي مارسيلو غروهي، وتذبذب أداء عبدالله المعيوف، وضمك الذي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، بجانب النصر الذي سبق وحاول ضم الشناوي.

محمد الشناوي
الشناوي

وفي السياق ذاته، أكد الناقد الرياضي محمد شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ملعب أون تايم”، أن النادي الأهلي المصري لن يوافق على رحيل محمد الشناوي بأقل من 10 ملايين دولار.

وأشار شوقي، إلى أن الشناوي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، مؤكدًا أن بعض الوكلاء تحدثوا معه للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال كأس العالم للأندية، إلا أنه فضل التركيز في البطولة.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

الأهلي يستعد لمواجهة فيوتشر

على الجانب الآخر، يستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم غد الخميس، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

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