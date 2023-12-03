هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية 3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس بايدن لن يعفو عن نجله حال ثبتت إدانته افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة ماذا يعني إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة؟ الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين
تُفتتح الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الخميس بإقامة 3 مباريات.
في تمام السادسة مساءً تُقام مباراتا “أبها والحزم” و”الأخدود ضد الطائي”، بينما في التاسعة مساءً يلعب الفيحاء ضد الأهلي.
وقبل انطلاق مباريات الخميس في الجولة الـ 17، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.
وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.
الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.