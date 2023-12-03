3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس

تُفتتح الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الخميس بإقامة 3 مباريات.

في تمام السادسة مساءً تُقام مباراتا “أبها والحزم” و”الأخدود ضد الطائي”، بينما في التاسعة مساءً يلعب الفيحاء ضد الأهلي.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباريات الخميس في الجولة الـ 17، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.