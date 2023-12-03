3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

تُستكمل منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

موعد مباريات الغد

ومن المقرر أن تُقام مباريات الغد في دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضد الشباب، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويُلاقي النصر فريق الاتفاق، على ملعب الأول بارك في العاصة الرياض.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الخليج والفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.