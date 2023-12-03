3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

تُستكمل منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق؛ لتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتُقام مواجهتان غدًا عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفيحاء ضد الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي ختام مواجهات الغد بالجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الخليج على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة التاسعة مساء.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال بـ50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخليج، ثم الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، والطائي 17 نقطة، ثم الرائد والرياض بـ16 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 12 نقطة.