Icon

تساقط البرد بأحجام كبيرة جنوب حائل Icon السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم Icon تعادل الرياض ضد ضمك في الشوط الأول Icon النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية Icon عمر السومة: لم أتوقع تخلي الأهلي عني بهذه الطريقة Icon 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي Icon كلاسيكو الهلال والاتحاد قد يتكرر 3 مرات خلال 8 أيام Icon بالفيديو.. الثلوج تكسو جبال اللوز بحلة بيضاء Icon نادٍ كولومبي يسعى لضم أوسبينا Icon وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ19

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق؛ لتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتُقام مواجهتان غدًا عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفيحاء ضد الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن

لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن

مرشح جديد قد يُدرب الاتحاد خلفًا لـ جاياردو

مرشح جديد قد يُدرب الاتحاد خلفًا لـ جاياردو

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

وفي ختام مواجهات الغد بالجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الخليج على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة التاسعة مساء.

نادي الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال بـ50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخليج، ثم الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، والطائي 17 نقطة، ثم الرائد والرياض بـ16 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة بفروع قطار سار

وظائف
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته
السعودية اليوم

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها...

السعودية اليوم
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
السعودية اليوم

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

وظائف
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
الرياضة

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات...

الرياضة
كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور
تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور

تكنولوجيا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه