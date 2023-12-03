3 مواجهات غدًا في دوري روشن

تُستكمل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في الترتيب.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد ضمك، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويلعب الفتح ضد الشباب على ملعب نادي الفتح عند الساعة السادسة مساء أيضًا، فيما يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة عند الساعة التاسعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك بالمركز السادس بـ24 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الوحدة بـ22 نقطة، الفيحاء بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الرائد، الأخدود وأبها 13 نقطة، والحزم 11 نقطة.