3 نصائح مهمة لمربي الأغنام

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وجه الإرشاد الزراعي نصيحة مهمة لمربي الأغنام، وخاصة قبل جز الصوف.
وقال الإرشاد الزراعي عبر منصة إكس: “يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز بتنظيفه جيدًا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به”.
ويوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظًا عليها، حيث قال الإرشاد الزراعي في وقت سابق: “لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء”.
كما شدد على أنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.