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منها قبل جز الصوف

3 نصائح مهمة لمربي الأغنام

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
3 نصائح مهمة لمربي الأغنام
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإرشاد الزراعي نصيحة مهمة لمربي الأغنام، وخاصة قبل جز الصوف.

وقال الإرشاد الزراعي عبر منصة إكس: “يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز بتنظيفه جيدًا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به”.

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ويوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظًا عليها، حيث قال الإرشاد الزراعي في وقت سابق: “لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء”.

تسويق:

كما شدد على أنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.

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