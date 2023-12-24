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35 وظيفة شاغرة لدى مجموعة العليان في 5 مدن

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
35 وظيفة شاغرة لدى مجموعة العليان في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مسؤول الخزينة.
– مُمثل مبيعات الأعمال (ثانوية فأعلى).
– مسؤول التحليل المالي.
– أخصائي مبيعات.
– مسؤول التسويق التجاري.
– مهندس المبيعات.
– منسق إداري.
– محاسب أول.
– منسق المخزون.
– مدير الصحة والسلامة المهنية.
– أخصائي المشتريات.
– مفتش ضمان الجودة.
– مستشار إدارة المحتوى.
– مدير فرع.
– عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– الجبيل.
– الخبر.

المؤهلات:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات:

– إدارة الأعمال.
– الإدارية المكتبية.
– تخصصات السكرتارية.
– الإدارة العامة.
– اللغة الإنجليزية.
– اللغة العربية.
– المحاسبة.
– المالية.
– المبيعات.
– التسويق.
– إدارة الجودة.
– الهندسة الإلكترونية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– هندسة الصحة والسلامة المهنية.
– العلوم البيئية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– كافة التخصصات الأخرى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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