35 وظيفة شاغرة لدى مجموعة العليان في 5 مدن

أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مسؤول الخزينة.

– مُمثل مبيعات الأعمال (ثانوية فأعلى).

– مسؤول التحليل المالي.

– أخصائي مبيعات.

– مسؤول التسويق التجاري.

– مهندس المبيعات.

– منسق إداري.

– محاسب أول.

– منسق المخزون.

– مدير الصحة والسلامة المهنية.

– أخصائي المشتريات.

– مفتش ضمان الجودة.

– مستشار إدارة المحتوى.

– مدير فرع.

– عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

– الجبيل.

– الخبر.

المؤهلات:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات:

– إدارة الأعمال.

– الإدارية المكتبية.

– تخصصات السكرتارية.

– الإدارة العامة.

– اللغة الإنجليزية.

– اللغة العربية.

– المحاسبة.

– المالية.

– المبيعات.

– التسويق.

– إدارة الجودة.

– الهندسة الإلكترونية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الصناعية.

– هندسة الصحة والسلامة المهنية.

– العلوم البيئية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– كافة التخصصات الأخرى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا