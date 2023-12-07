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37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول إستراتيجية الرعاية الصحية.

– مدير أول عمليات التطوير.

– مدير أول مشروع.

– مدير المشاريع والضيافة.

– مدير العقود.

– مدير أول العقود التجارية.

– مدير مشروع/ البناء.

– مدير أول أنظمة مرافق المدينة.

– مدير تطوير أعمال المشروع.

– مدير مراقبة المشروع/ البنية التحتية (عدد وظيفتين).

– مدير أول التصميم.

– مدير تطوير التصاميم.

– مدير مشروع/ التسليم.

– مدير أول البيئة.

– مساعد أول الصيانة.

– مدير الأصول الثابتة.

– مدير الموازنة العامة.

– مساعد أول الموازنة العامة.

– مدير هندسة الأمن السيبراني.

– مساعد إداري.

– مدير أول تصاميم المشاريع.

– مدير الاستدامة البيئية.

– مراسل.

– مدير أول/ شريك أعمال الموارد البشرية المؤسسي.

– مساعد مشاركة المساهمين.

– مساعد الأحداث.

– مساعد مدير تطوير المنتجات.

– مدير أول تخطيط التكاليف.

– مدير إدارة المواهب.

– مدير التصاميم الهندسية.

– مساعد مدير العمليات الأمنية.

– مدير عقود المشاريع.

– مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير تجاري.

– مساعد مدير إدارة تغيير تقنية المعلومات.

– مساعد أول خدمات الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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