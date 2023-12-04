4 أرقام قياسية لـ آرسنال بعد الفوز على برايتون

حقق الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال 4 أرقام قياسية، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي برايتون بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد برايتون

وكان الجانرز فاز على برايتون بثنائية دون رد أحرزها كل من البرازيلي جابرييل جيسوس والألماني كاي هافرتز.

وحقق الجانرز 4 أرقام قياسية وهي : “الألماني كاي هافرتز سجل أول أهدافه مع الجانرز على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي، لم يخسر الجانرز في آخر 13 مباراة على أرضه في كل البطولات، فوز الجانرز بثنائية دون رد جعل برايتون يحقق رقمًا سلبيًّا وهو عدم التسجيل لأول مرة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، لم يخسر جابرييل جيسوس أي مباراة سجل فيها بالدوري الإنجليزي سواء مع مانشستر سيتي أو آرسنال”.

ويتواجد الجانرز في المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، أما برايتون فيتواجد في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.