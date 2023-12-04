Icon

4 أرقام قياسية لـ آرسنال بعد الفوز على برايتون Icon تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد Icon ضبط 10 مخالفين لتهريبهم 200 كجم من القات Icon تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير Icon منصة سفير تتيح التسجيل على 300 مقعد بالزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا Icon غاليتي: مفاوضات مودريتش والأهلي متقدمة Icon هل ينتقل أوسيمين لدوري روشن في يناير؟ Icon تشكيل مباراة الأهلي وفلومينينسي المتوقع Icon وزارة الثقافة: تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام Icon ولي العهد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الدوري الإنجليزي

4 أرقام قياسية لـ آرسنال بعد الفوز على برايتون

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
4 أرقام قياسية لـ آرسنال بعد الفوز على برايتون
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال 4 أرقام قياسية، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي برايتون بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد برايتون

وكان الجانرز فاز على برايتون بثنائية دون رد أحرزها كل من البرازيلي جابرييل جيسوس والألماني كاي هافرتز.

قد يهمّك أيضاً
أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها

فريق آرسنال - كاي هافرتز

وحقق الجانرز 4 أرقام قياسية وهي : “الألماني كاي هافرتز سجل أول أهدافه مع الجانرز على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي، لم يخسر الجانرز في آخر 13 مباراة على أرضه في كل البطولات، فوز الجانرز بثنائية دون رد جعل برايتون يحقق رقمًا سلبيًّا وهو عدم التسجيل لأول مرة في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، لم يخسر جابرييل جيسوس أي مباراة سجل فيها بالدوري الإنجليزي سواء مع مانشستر سيتي أو آرسنال”.

ويتواجد الجانرز في المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، أما برايتون فيتواجد في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه