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تنافس فيها مجموعة واسعة من الصقور الأبطال

4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
4 أشواط تنافسية في رابع أيام مسابقة الملواح بمهرجان الصقور
المواطن - فريق التحرير

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شهد اليوم الرابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، أربعة أشواط تأهيلية تنافسية بين عدد كبير من أبرز الصقارين السعوديين من المحترفين والمُلاك في مسابقة الملواح (400 متر)، تنافس فيها مجموعة واسعة من الصقور الأبطال وأصحاب الإنجازات.

نتائج اليوم

وأسفرت نتائج اليوم في المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، عن سيطرة الصقّار أمين بن عبدالله الملاح على الشوط الأول لفئة جیر بیور فرخ محترفین، محققًا المركز الأول بالصقر (0016) والثالث بصقره (0018)، فيما جاء ثانيًا برغش بن محمد المنصوري بالصقر (EXPO 2030).

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وتربع الصقّار أرميزان بن عبدالله الدوسري على قمة الترتيب في الشوط الثاني لفئة جیر بیور قرناس للمحترفین بصقره “مطرب”، تلاه أمين بن عبدالله الملاح بالصقر “دجا”، وبرغش بن محمد المنصوري بصقره “صمدان”.

وفاز الصقّار نور بن غزاي المطيري بالشوط الثالث لفئة قرموشة جیر فرخ للمحترفین بصقره “الرفيعة”، وحل ثانيًا عبدالهادي بن عبدالله المطيري بالصقر (SM)، وفهد بن محمد المنصوري بصقره “القري” في المركز الثالث.

وواصل الصقار أمين بن عبدالله الملاح تفوقه اليوم ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرابع لفئة قرموشة جیر قرناس للمحترفین، بصقوره “القاهرة” و”الدرعية” و”جم” على الترتيب، محققًا أفضل زمن في الأشواط الأربعة اليوم؛ بـ 16.987 ثانية من خلال الصقر “القاهرة”.

 

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