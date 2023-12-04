4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا

قد يكون من السهل إرجاع بعض الأعراض في هذا الوقت من العام، إلى أمراض الشتاء مثل الإنفولونزا، إلا أننا قد نخلط بين أعراض هذه الأمراض وأعراض أمراض القلب التي قد تكون خطيرة على حياتنا.

وفيما يلي 4 أعراض لأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن تشخيصها بشكل خاطئ على أنها إنفلونزا، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:

– التعب الشديد

تدرج مؤسسة القلب البريطانية “التعب الشديد” كعلامة على قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب.

وبحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن التعب المستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

ويُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة.

– الغثيان والقيء

وفقًا لمايو كلينيك الأمريكية، يمكن أن يكون الغثيان علامة على مرض الشريان التاجي، والذي يكون أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.

– الحمى والحرارة

غالباً ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالإنفلونزا. لكن شركة “بن ميدسين” الطبية تدرج الحمى كعلامة تحذير مبكرة لفشل القلب.

وتقول الشركة: “يمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة. في المراحل المبكرة، قد تشعر بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة، كما يمكن أن تكون الحمى علامة على التهاب عضلة القلب”.

– التعرق الشديد

في حين أن التعرق يمكن أن يكون أمرًا طبيعيًّا، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى أمراض القلب.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية فإن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة تدل حالة قلب طارئة تستوجب الإسعاف الفوري.