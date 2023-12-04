4 أندية سعودية تسعى لضم عز الدين أوناحي

يحظى نجم مارسيليا ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عز الدين أوناحي؛ باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

اهتمام سعودي بضم عز الدين أوناحي

وذكرت موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “الاتحاد والشباب مهتمان بالحصول على عز الدين أوناحي في الوقت الحالي، كما أن الهلال والأهلي والدحيل القطري أبدوا إعجابًا باللاعب المغربي”.

وأشار الموقع الفرنسي: “مارسيليا مستعد لبيع أوناحي صاحب الـ23 عامًا، خلال الميركاتو المقبل بسبب حاجة النادي للأموال، ولكن لا يوجد أي تفاوض بالوقت الحالي من أي طرف”.

تألق أوناحي في مونديال 2022

وخطف عز الدين أوناحي الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وحصد المركز الرابع، كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.

وانتقل أوناحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا مقابل 10 ملايين يورو، في يناير الماضي، قادمًا من آنجيه، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض عقب ظهوره المميز في كأس العالم 2022.