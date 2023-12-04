4 أندية سعودية تسعى لضم عز الدين أوناحي

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يحظى نجم مارسيليا ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عز الدين أوناحي؛ باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “الاتحاد والشباب مهتمان بالحصول على عز الدين أوناحي في الوقت الحالي، كما أن الهلال والأهلي والدحيل القطري أبدوا إعجابًا باللاعب المغربي”.
وأشار الموقع الفرنسي: “مارسيليا مستعد لبيع أوناحي صاحب الـ23 عامًا، خلال الميركاتو المقبل بسبب حاجة النادي للأموال، ولكن لا يوجد أي تفاوض بالوقت الحالي من أي طرف”.
وخطف عز الدين أوناحي الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وحصد المركز الرابع، كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال.
وانتقل أوناحي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا مقابل 10 ملايين يورو، في يناير الماضي، قادمًا من آنجيه، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض عقب ظهوره المميز في كأس العالم 2022.