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بهدف إبراز الأثر التربوي للمعلم الناجح

4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا
المواطن - فريق التحرير

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ينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يوم غد الأربعاء، ندوة بعنوان “دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين ورعايتهم”.

تأتي الندوة إيمانًا من المعهد بالدور الكبير للمعلم بوصفه ملهمًا، وقائدًا لعمليات التعلم، وممكنًا لطلابه الموهوبين من إنتاج المعرفة واستخدامها لبناء جيل المستقبل وفق رؤية الوطن 2030.

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هدف الندوة

وتهدف الندوة إلى تحديد وسائل المعلمين في التعرف على الطلاب الموهوبين داخل الصف والتأكيد على أهمية مشاركة المعلمين في عملية التشخيص الدقيق للحاجات المتنوعة للطلاب الموهوبين، وكذلك تعميق وعي المعلمين بأهمية المحافظة على جوانب القوة لدى الطلاب الموهوبين ودعمها وتعزيزها، وأيضًا إبراز الأثر التربوي للمعلم الناجح في دعم ورعاية الطلاب الموهوبين بطرائق مختلفة.

أما أهم محاور الندوة فهي دور المعلمين في التعرف على الطلاب الموهوبين وكذلك طرق المعلمين في دعم ورعاية الطلاب الموهوبين داخل الصف.

ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء والباحثين وذوي الاختصاص العلمي وصناع القرار التربوي، فيما تُعقد الندوة افتراضيًّا عبر برنامج (تيمز (Teamsمن الساعة (7- 9م) بتوقيت مدينة الرياض.

إسهامات مختلفة

من جهته، قال رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر بن شجاع الحربي: إن تعليم الطلاب الموهوبين يرتبط كثيرًا بالإسهامات المختلفة التي يقدمها المعلمون الناجحون الذين يتسمون بخصائص وكفايات المعلم المتميز، ومن ذلك التعرف الفاعل على خصائص الطلاب الموهوبين، ووعيهم للمخزون الواسع لهؤلاء الطلاب، ومن ثم المساهمة في إعداد أنشطة تعلم متنوعة تجذب هؤلاء المبدعين، وترتقي بمهاراتهم وقدراتهم.

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