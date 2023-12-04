4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 203.1 ملايين ريال.
وفي التفاصيل، نُفذت اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 4 صفقات خاصة على 13.6 مليون سهم من أسهم شركات أرامكو ودار الأركان والنايفات وزين، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 203.1 ملايين ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|زين السعودية
|12.94
|1,894,666.00
|24,516,978.04
|2
|أرامكو السعودية
|33.05
|500,000.00
|16,525,000.00
|3
|النايفات
|15.12
|198,413.00
|3,000,004.56
|4
|دار الأركان
|14.46
|11,000,000.00
|159,060,000.00