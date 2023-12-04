4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 203.1 ملايين ريال.

4 صفقات خاصة

وفي التفاصيل، نُفذت اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 4 صفقات خاصة على 13.6 مليون سهم من أسهم شركات أرامكو ودار الأركان والنايفات وزين، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 203.1 ملايين ريال.