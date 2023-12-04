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4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة تجاوزت 203 ملايين ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 203.1 ملايين ريال.

4 صفقات خاصة

وفي التفاصيل، نُفذت اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” 4 صفقات خاصة على 13.6 مليون سهم من أسهم شركات أرامكو ودار الأركان والنايفات وزين، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 203.1 ملايين ريال.

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م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 زين السعودية 12.94 1,894,666.00 24,516,978.04
2 أرامكو السعودية 33.05 500,000.00 16,525,000.00
3 النايفات 15.12 198,413.00 3,000,004.56
4 دار الأركان 14.46 11,000,000.00 159,060,000.00

 

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