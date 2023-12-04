4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على 885.4 ألف سهم.

تفاصيل الصفقات الأربع

وشملت الصفقات أسهم كل من البنك الأهلي وشركات الحمادي والحفر والدواء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54.8 مليون ريال.