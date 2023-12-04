4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على 885.4 ألف سهم.
وشملت الصفقات أسهم كل من البنك الأهلي وشركات الحمادي والحفر والدواء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54.8 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|الحمادي
|59.4
|250,000.00
|14,850,000.00
|2
|الحفر العربية
|192.8
|98,711.00
|19,031,480.80
|3
|الدواء
|98.9
|39,000.00
|3,857,100.00
|4
|الأهلي
|34.3
|497,670.00
|17,070,081.00