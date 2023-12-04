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4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على 885.4 ألف سهم.

تفاصيل الصفقات الأربع

وشملت الصفقات أسهم كل من البنك الأهلي وشركات الحمادي والحفر والدواء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54.8 مليون ريال.

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م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 الحمادي 59.4 250,000.00 14,850,000.00
2 الحفر العربية 192.8 98,711.00 19,031,480.80
3 الدواء 98.9 39,000.00 3,857,100.00
4 الأهلي 34.3 497,670.00 17,070,081.00

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