4 عادات سيئة تتسبب في ظهور حب الشباب المرور: إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة أمير منطقة جازان يعزي أسرة السروري السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي
تؤكد الخبيرة في العناية بالبشرة ، ناتالي أونيل، أن هناك العديد من العادات الخاطئة والسيئة قد تتسبب بنشوء حب الشباب.
وفيما يلي 4 عادات سيئة كشفتها ناتالي، تسبب ظهور حب الشباب،وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية:
تنصح ناتالي بعدم تقشير الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لأن عملية التقشير تحفز نشوء حب الشباب والبثور في البشرة الحساسة.
تدعي ناتالي أن بروتين مصل اللبن يمكنه بالفعل زيادة كمية حب الشباب التي قد تظهر على البشرة، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنشوء حب الشباب. وتشير الأبحاث إلى أن بروتين مصل اللبن يمكن أن يشجع إنتاج الهرمونات المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.
قد ينبهر الكثيرون بمنتجات العناية بالبشرة التي يدعي أصحابها بأنها علاجات فعالة وسحرية، وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لهم في بعض الأحيان، وقد تأتي بنتائج عكسية خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لحب الشباب.
بحسب ناتالي، فإن إزالة الرؤوس السوداء، قد يؤدي إلى نشوء المزيد منها في الوجه، وقد يشوه مظهر البشرة ويترك ندباً عليها، لذا ينصح بتركها لتشفى بشكل طبيعي حتى لا تترك أي أثر.