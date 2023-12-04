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4 عادات سيئة تتسبب في ظهور حب الشباب

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
4 عادات سيئة تتسبب في ظهور حب الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تؤكد الخبيرة في العناية بالبشرة ، ناتالي أونيل، أن هناك العديد من العادات الخاطئة والسيئة قد تتسبب بنشوء حب الشباب.

وفيما يلي 4 عادات سيئة كشفتها ناتالي، تسبب ظهور حب الشباب،وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية:

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تقشير الجلد

تنصح ناتالي بعدم تقشير الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لأن عملية التقشير تحفز نشوء حب الشباب والبثور في البشرة الحساسة.

بروتين مصل اللبن

تدعي ناتالي أن بروتين مصل اللبن يمكنه بالفعل زيادة كمية حب الشباب التي قد تظهر على البشرة، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنشوء حب الشباب. وتشير الأبحاث إلى أن بروتين مصل اللبن يمكن أن يشجع إنتاج الهرمونات المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

منتجات العناية بالبشرة

قد ينبهر الكثيرون بمنتجات العناية بالبشرة التي يدعي أصحابها بأنها علاجات فعالة وسحرية، وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لهم في بعض الأحيان، وقد تأتي بنتائج عكسية خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لحب الشباب.

إزالة الرؤوس السوداء

بحسب ناتالي، فإن إزالة الرؤوس السوداء، قد يؤدي إلى نشوء المزيد منها في الوجه، وقد يشوه مظهر البشرة ويترك ندباً عليها، لذا ينصح بتركها لتشفى بشكل طبيعي حتى لا تترك أي أثر.

 

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