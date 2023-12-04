4 لاعبين طلبوا الرحيل عن الاتحاد

كشف الناقد الرياضي هتان النجار والمقرب من نادي الاتحاد، أن هناك 4 لاعبين طلبوا الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال النجار في تصريحات لبرنامج “برا الـ 18”: “لم نسمع صوت إدارة الاتحاد بعد الخسارة من الأهلي المصري، وجماهير العميد تشعر بالحسرة لأن الفريق لم يحصل على الدعم المناسب ولم يتم إعداده بشكل جيد لمونديال الأندية”.

وأضاف: “هناك اتفاق مسبق بأن يغادر العميد 4 لاعبين بعد نهاية كأس العالم للأندية ومن ضمنهم المغربي عبدالرزاق حمدالله”.

وتابع النجار: “سمعنا أن العميد ليس لديه ميزانية كافية لإبرام صفقات قوية، وهذا يفتح الكثير من الشائعات”.

وكان العميد خسر من الأهلي المصري بنتيجة 3- 1 في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.