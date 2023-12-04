4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية

يملك الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد 4 لاعبين سبق لهم الفوز بلقب كأس العالم للأندية في 8 مناسبات.

8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية

الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق فاز بـ 5 كؤوس عالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، بينما فاز البرازيلي فابينيو بمونديال الأندية 2019 مع ليفربول الإنجليزي، وفاز الفرنسي نجولو كانتي باللقب عام 2021 مع تشيلسي الإنجليزي، رومارينيو فاز باللقب عام 2012 مع فريق كورينثيانز البرازيلي.

وسيواجه الاتحاد، فريق الأهلي المصري مساء بعد غدٍ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.

وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.