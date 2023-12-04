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ضمن منافسات الجولة الـ16

4 مباريات غدًا في دوري روشن

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
4 مباريات غدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره أبها، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد التعاون على ملعبه في بريدة، ويحل الهلال ضيفًا على الطائي، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وتُختتم مباريات الغد، عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرياض، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

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