4 مباريات غدًا في دوري روشن

تُستكمل منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره أبها، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد التعاون على ملعبه في بريدة، ويحل الهلال ضيفًا على الطائي، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وتُختتم مباريات الغد، عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرياض، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ16، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.