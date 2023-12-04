Icon

تعليق تداول سهم “دور للضيافة” تمهيدًا لإلغاء إدراجها من السوق Icon 4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء Icon اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال الفلبين العنيف Icon أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الدردشات المهمة Icon سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية Icon أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال Icon حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط Icon اليوم.. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة و3 خطوات للاشتراك Icon كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل بالمسارين العسكري والمدني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار السيارات
حصاد اليوم
لتفادي ضياع الوقت والجهد

4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
4 نصائح لحل مشكلة تعطل محرك السيارة في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعاني بعض قائدي المركبات من مشاكل تعطل محرك السيارة في الشتاء، مما يسبب لهم حالة من القلق والضيق وضياع الوقت.

أسباب تعطل السيارة بالشتاء

1. نقص البطارية: في درجات الحرارة المنخفضة، يمكن أن ينخفض أداء البطارية وقوة التشغيل. قد يكون السبب عدم صيانة البطارية بشكل منتظم أو استخدامها لفترة طويلة دون شحنها. هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تشغيل المحرك أو عدم تشغيله على الإطلاق.

قد يهمّك أيضاً
إحصائية تثير قلق جماهير الهلال قبل مواجهة النصر

إحصائية تثير قلق جماهير الهلال قبل مواجهة النصر

شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة

شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة

2. مشاكل في النظام الوقود: قد يحدث تجمد أو تكثف للوقود في الخزان أو خطوط الوقود في درجات الحرارة المنخفضة. هذا يمكن أن يمنع وصول الوقود إلى المحرك وبالتالي يتسبب في عدم تشغيله.

3. مشاكل في النظام الاحتراقي: تراكم الرواسب على الشمعات الكهربائية أو تلفها يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في بدء تشغيل المحرك في الشتاء.

4. زيت المحرك اللزج: في درجات الحرارة المنخفضة، يمكن أن يصبح زيت المحرك أكثر لزوجة، مما يجعله يتدفق بصعوبة ويؤدي إلى صعوبة في تشغيل المحرك.

نصائح لحل مشكلة تعطل السيارة

1. التأكد من صيانة البطارية: تأكد من شحن البطارية بشكل منتظم واستبدالها إذا كانت قديمة. كما يمكن استخدام قطع غيار بطارية معززة لتحسين أداءها في درجات الحرارة المنخفضة.

2. استخدام وقود مناسب: استخدم وقود ذو جودة عالية ومعامل اشتعال منخفض للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة.

3. استخدام زيوت المحرك المناسبة: استخدم زيوت المحرك المناسبة للشتاء، والتي تكون أكثر تكيفًا مع درجات الحرارة المنخفضة.

4. تسخين المحرك: قم بتسخين المحرك لبضع دقائق قبل تشغيله في درجات الحرارة المنخفضة.

إذا تعطل محرك السيارة في الشتاء، قد تحتاج إلى استدعاء خدمة الطوارئ المحلية أو الورشة الميكانيكية لمساعدتك في حل المشكلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه