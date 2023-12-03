46 وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني معدات أرضية (عدد وظيفتين).

– محلل ومبرمج حاسب آلي.

– مبرمج حاسب آلي.

– معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار.

– مدرس صيانة عامة للطائرات.

– أخصائي إبطال متفجرات.

– مهندس معماري.

– مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

– إداري خدمات.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي تسليح.

– أخصائي إدارة.

– مهندس كهربائي.

– مدخل بيانات.

– مدرس أنظمة تسليح.

– مدرس تحليل صور جوية.

– مدرس صيانة عامة للطائرات.

– مدرس محركات.

– مدقق عقود فنية.

– مستشار قانوني.

– مستشار نفسي.

– مشرف مشروع تخطيط مهام.

– مشرف عام الصيانة المتوسطة.

– مهندس أول ميكانيكي.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس برامج.

– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– أخصائي مراقبة مواد.

– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ (عدد 3 وظائف).

– مشرف صيانة أسلحة.

– مدرب طيران تشبيهي F15.

– معلم أسلحة وتكتيكات طيار F15.

– فني وسائل سمعية وبصرية.

– استشاري تدريب.

– محلل نظم معلومات.

– أخصائي تموين.

– أخصائي صيانة جهاز الملاحة والتهديف.

– معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.

– استشاري عقود.

– فني أشعة الطائرات F15.

– فني حاسب آلي.

– أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات F15.

– أخصائي تدريب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)