Icon

القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023 Icon التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري Icon جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023 Icon تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية Icon قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد Icon ريال مدريد يُهدد الهلال في صفقته المفضلة .. التفاصيل كاملة Icon 5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة Icon خطة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي Icon أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في 2030 Icon الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف في المستقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها حبوب منع الحمل

5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك 5 أدوية يمنع تناولها مع الشاهي أو القهوة.

أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة

وتابع النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: هناك أدوية مثل علاج الغدة الدرقية “الثايروكسين”، وأدوية الربو “الثيوفيلين”، وأدوية القلب “الأيزوبتين”، والمسيلات “الورفارين”، وحبوب منع الحمل وهي لا يجوز أخذها مع القهوة أو الشاي.

قد يهمّك أيضاً
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية

النصر يهزم الاتفاق بثلاثية

النصر يهزم الاتفاق بثلاثية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه