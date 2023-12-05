5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك 5 أدوية يمنع تناولها مع الشاهي أو القهوة.
وتابع النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: هناك أدوية مثل علاج الغدة الدرقية “الثايروكسين”، وأدوية الربو “الثيوفيلين”، وأدوية القلب “الأيزوبتين”، والمسيلات “الورفارين”، وحبوب منع الحمل وهي لا يجوز أخذها مع القهوة أو الشاي.