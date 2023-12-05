5 أرقام مميزة لـ رياض محرز مع الأهلي

يُقدم النجم الجزائري رياض محرز، مستوى مميزًا مع الأهلي هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه بدوري روشن السعودي.

رياض محرز يتألق

ويُعد رياض محرز، هو الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برصيد 13 مساهمة تهديفية، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

ويتصدر رياض محرز قائمة الأكثر تسديدًا في صفوف الأهلي برصيد 39 تسديدة، كما أنه الأكثر تسديدًا على المرمى بـ17 تسديدة، ويُعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ49، بجانب أنه الأكثر صناعة للفرص الخطيرة بـ11 فرصة.

الأهلي يكتسح أبها بسداسية

على الجانب الآخر، لعب أبها ضد الأهلي بالأمس على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.