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ضمن منافسات دوري روشن

5 أرقام مميزة لـ رياض محرز مع الأهلي

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
5 أرقام مميزة لـ رياض محرز مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري رياض محرز، مستوى مميزًا مع الأهلي هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه بدوري روشن السعودي.

رياض محرز يتألق

ويُعد رياض محرز، هو الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برصيد 13 مساهمة تهديفية، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

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رياض محرز
محرز – المصدر @SPL

ويتصدر رياض محرز قائمة الأكثر تسديدًا في صفوف الأهلي برصيد 39 تسديدة، كما أنه الأكثر تسديدًا على المرمى بـ17 تسديدة، ويُعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ49، بجانب أنه الأكثر صناعة للفرص الخطيرة بـ11 فرصة.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يكتسح أبها بسداسية

على الجانب الآخر، لعب أبها ضد الأهلي بالأمس على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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