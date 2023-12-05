5 أشواط للمُلاك السعوديين في سابع أيام مهرجان الصقور

شهد اليوم السابع من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، إقامة خمسة أشواط تأهيلية للمُلاك السعوديين بمسابقة الملواح (400 متر)، بمشاركة عدد كبير من الصقور؛ بحثًا عن التأهل لكؤوس الملك عبدالعزيز، ضمن المراكز السبعة الأولى في كل شوط.

ترياق يتصدر

واقتنص الصقّار ناصر بن فهد السهلي بصقره (ترياق) صدارة الترتيب في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ، تلاه راشد بن رميزان آل عفيص بالصقر (فرق)، وعبدالمحسن بن ناصر المري بصقره (سلمان).

وحصد الصقّار ياسر بن شعيب العتيبي المركز الأول في الشوط الأول لفئة جير شاهين قرناس من خلال الصقر (طرب)، وجاء ثانيًا سعود بن عبدالله اليامي بصقره “F3″، وحل صالح بن محيسن المطيري بالصقر (وشلونك) ثالثًا، فيما فاز الصقّار محمد بن راشد البوعينين بالشوط الثاني للفئة ذاتها بصقره (J1)، تلاه راشد بن عبدالعزيز الدعيج بالصقر (كبريت)، وعبدالعزيز بن يحيى العتيق من خلال صقره (مبروك).

وقاد وجهام

وحقق الصقّار ماجد بن معجب الدوسري المرتبتين الأولى والثانية في الشوط الرابع لفئة قرموشة جير فرخ بالصقرين (وقاد) و(جهام) على الترتيب، وجاء ثالثًا عبدالعزيز بن يحياء العتيق بصقره (دانة).

وفاز الصقّار يوسف بن فهد الشمري من خلال الصقر (نجد) بالشوط الخامس لفئة قرموشة جير قرناس، تلاه عبدالرحمن بن هليل العنزي بصقره (ذرب)، ومحمد بن راشد البوعينين بالصقر (A9) في المركز الثالث.

مما يذكر أن نادي الصقور السعودي أعلن عن تمديد التسجيل في أشواط المُلاك والمحترفين الدوليين في مسابقة الملواح (400 متر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، إلى ما قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الأشواط.