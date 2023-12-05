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5 إرشادات للحماية من الأنفلونزا الموسمية

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
5 إرشادات للحماية من الأنفلونزا الموسمية
المواطن - فريق التحرير

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مع دخول موسم الشتاء تتزايد فرص الإصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية بما لها من مضاعفات خطيرة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

أعراض الأنفلونزا الموسمية

1. الحمى: يعد ارتفاع درجة الحرارة أحد الأعراض الشائعة للأنفلونزا الموسمية. قد تصل الحمى إلى درجة عالية وتستمر لبضعة أيام.

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2. السعال الجاف: يمكن أن يكون السعال جافًا ومتقطعًا، وقد يصبح شديدًا في بعض الحالات.

3. السيلان الأنفي: قد يعاني المصابون بالأنفلونزا الموسمية من احتقان الأنف وسيلانه، ويمكن أن تكون الإفرازات مخاطية أو مائية.

4. التهاب الحلق: قد يشعر المرضى بألم وتهيج في الحلق، وقد يصاحب ذلك صعوبة في البلع.

5. الصداع: قد يعاني الأشخاص المصابون بالإنفلونزا الموسمية من صداع شديد وعرق وإرهاق عام.

6. آلام العضلات والمفاصل والضعف العام: يمكن أن تسبب الإنفلونزا الموسمية آلامًا في العضلات والمفاصل، وقد تكون هذه الآلام شديدة في بعض الحالات.

أهمية لقاح الأنفلونزا الموسمية

وفي وقت سابق حذرت وزارة الصحة من خطورة مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مضاعفات المرض والحد من خطورته خاصة على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الوقاية من الأنفلونزا الموسمية

ويمكن الوقاية من الأنفلونزا من خلال بعض الإجراءات الصحية البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

الأنفلونزا الموسمية

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