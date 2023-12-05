5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م

حققت جامعة الجوف إنجازًا دوليًا جديدًا امتدادًا لتميز الجامعة في التصنيفات الدولية في عدد من التخصصات التي أحدثت قفزة نوعية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات للعام 2023م .

4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي

حيث دخلت 4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي، شملت تخصصات (علوم الطاقة والهندسة في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميًا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميًا).

وثمَّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات, موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة – أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.

تحقيق مكتسبات أكبر

وأكد الدكتور الشايع، مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.

يذكر أن جامعة الجوف مصنفة عالميًّا في تصنيف الـ”QS”، وتصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي.