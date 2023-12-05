Icon

صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي Icon 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م Icon وظائف بـ مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن Icon طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران Icon الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون Icon إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما Icon الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي Icon عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال Icon حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث Icon وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تخصصات أحدثت قفزة نوعية

5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حققت جامعة الجوف إنجازًا دوليًا جديدًا امتدادًا لتميز الجامعة في التصنيفات الدولية في عدد من التخصصات التي أحدثت قفزة نوعية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات للعام 2023م .

4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي

حيث دخلت 4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي، شملت تخصصات (علوم الطاقة والهندسة في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميًا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميًا).

قد يهمّك أيضاً
طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران

طرح فرص استثمارية في مواقع حيوية بمطار نجران

دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم

دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم

وثمَّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات, موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة – أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.

تحقيق مكتسبات أكبر

وأكد الدكتور الشايع، مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.

يذكر أن جامعة الجوف مصنفة عالميًّا في تصنيف الـ”QS”، وتصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور
الرياضة

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا...

الرياضة
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
آخر الاخبار

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

آخر الاخبار
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
الرياضة

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الرياضة
علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا
الرياضة

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال...

الرياضة
عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
الرياضة

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل...

الرياضة
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
الرياضة

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الرياضة
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
غرائب

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا...

غرائب
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه