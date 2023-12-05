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يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي

5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات
المواطن - فريق التحرير

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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.

شروط قبول طلبات تملك العقارات

وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:

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1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ

2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.

4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

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