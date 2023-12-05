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يجب استبدالها لتفادي تعطل المركبة

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال في السيارة

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال في السيارة
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد خبراء السيارات، أن شمعات الاشتعال أو ما يعرف باسم البواجي، تعد من القطع الأساسية والمحورية في سيارتك، حيث تعمل على توليد شرارة الإشعال التي تقوم بدورها بإكمال عملية احتراق الوقود والهواء داخل محرك السيارة.

البواجي تعتبر من أهم القطع الاستهلاكية في السيارة، حيث يتطلب الأمر أن يتم استبدالها بشكل دوري وفقاً لجدول الصيانات الخاص بسيارتك، وعند حدوث مشكلة بها تبدأ الكثير من الأعراض بالظهور على سيارتك كما هو موضح أدناه:

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أعراض تلف البواجي

– صعوبة تشغيل المحرك

أبرز علامة تشير إلى ضعف بواجي السيارة، هي صعوبة تشغيل محرك السيارة خاصة في الصباح، وهذا يدل على ضعف الشرارة المتولدة من البواجي، والتي تعمل على تشغيل المحرك من خلال حرق خليط الوقود والهواء معاً.

– ارتفاع معدل استهلاك الوقود

كما ذكرنا تعد البواجي المسؤول الرئيسي على توليد الشرارة لحرق الوقود مع الهواء، وفي حالة ضعف بواجي السيارة سوف تلاحظ زيادة كبيرة بمعدل استهلاك الوقود، بسبب إهدار كمية كبيرة من الوقود بدون أن تشتعل بالطريقة الصحيحة.

– ضعف سحب السيارة

بسبب ضعف شرارة البواجي، لن يتمكن محرك السيارة من توليد الطاقة بالشكل الطبيعي، بسبب اعتماده على عدد أسطوانات أقل لتوليد الطاقة، أو بسبب انخفاض كفاءة عملية حرق الوقود والهواء بداخلة.

– اهتزاز محرك السيارة

سوف تتسبب البواجي التالفة في ارتفاع صوت المحرك، مع زيادة الشعور بالعديد من الاهتزازات بسبب ضعف المحرك على توليد الطاقة بالطريقة الصحيحة، وقد يعد السبب أن هناك شمعة احتراق توقف عن العمل مما يتسبب في اعتماد محرك السيارة على ثلاث أسطوانات بدلاً من أربعة.

– تراكم الكربون الأسود

بعد ملاحظة كافة الأعراض السابقة والتوجه إلى أحد الفنين المتخصصين في صيانة السيارات، سوف تجد علامات تراكم الكاربون على أطراف البواجي بسبب ضعف عملية الاحتراق مما يتسبب في تراكم الكربون داخل غرف الاحتراق و بواجي السيارة.

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